تشكيل أمم إفريقيا - توريه وسيمبوري أساسيان في وسط بوركينا.. ومانو يقود هجوم السودان

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

بلاتي توري - بيراميدز

يبدأ بلاتي توريه وسعيدو سيمبوري في خط وسط بوركينا فاسو ضد السودان في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2025.

ويبدأ جون مانو في هجوم صقور الجديان في اللقاء الذي سيبدأ في السادسة مساءً.

وتأهل المنتخبان سلفا رفقة الجزائر المتصدر، وسيكون اللقاء لتحديد المركزين الثاني والثالث للمجموعة.

وجاء تشكيل السودان

حراسة المرمى: محمد النور "أبوجا"

الدفاع: مازن محمدين - الطيب عبد الرازق – عوض زايد – محمد كسرى

الوسط: ياسر عوض – صلاح عادل – عامر يونس

الهجوم: ياسر مزمل – جون مانو – الجزولي نوح

فيما جاء تشكيل بوركينا فاسو

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو – إدموند تابسوبا – إيسوفو دايو – أرسين كواسي

الوسط: ستيفن عزيز كي – بلاتي توريه – سعيدو سيمبوري

الهجوم: جورجي مينومجو – لاسينا تراوري - سيرييك إيري

وسيلتقي ثاني المجموعة الخامسة مع أول المجموعة السادسة التي تضم كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق.

فيما سيلتقي صاحب المركز الثالث مع السنغال في دور الـ 16.

بوركينا فاسو السودان أمم إفريقيا
