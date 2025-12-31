تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية

أعلن كل خوان ميتشا مدرب غينيا الاستوائية وفلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب الجزائر مع غينيا الاستوائية على ملعب مولاي حسن في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل غينيا الاستوائية تواجد إيميليو نسوي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: خيسوس أوونو.

الدفاع: مارفن أنيبوه - إستيبان أروزكو - ساؤول كوكو - تشارلس أوندو.

الوسط: بابلو جانيت - عمر ماسكاريل - أليكس بالبوا.

الهجوم: خوسي نبيل - إيميليو نسوي - يانيك بويلا.

بينما أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيله.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أنتوني ماندريا.

الدفاع: رفيق بلغالي - زين الدين بلعيد - محمد توجاي - ريان أيت نوري.

الوسط: رامز زروقي - حامد عبديلي - فارس شايبي.

الهجوم: منصف باكرار - إبراهيم مازا - أنيس حج موسى.

وضمن منتخب الجزائر التأهل لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة، بينما خرجت غينيا الاستوائية بشكل رسمي من دور المجموعات.