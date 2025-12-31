طه عزت لـ في الجول: تقديم موعد مباراتين في كأس العاصمة بسبب منتخب مصر

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 16:57

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية عن تقديم موعد مباراتين في كأس العاصمة بسبب منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل ضمن دور الـ16 لكأس إفريقيا.

وقال طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية لـ FilGoal.com : "قررنا تقديم موعد مباراتي المصري ضد سموحة، والمقاولون أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر، لتقام في الرابعة مساءً بدلا من الخامسة يوم الاثنين المقبل، بسبب موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا".

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير الساعة الخامسة مساءً على ستاد ادرار بأجادير.

وبالتالي بات طريق منتخب مصر للمباراة النهائية على النحو التالي:

دور الـ16:

مصر × بنين

دور الـ8:

الفائز من (مصر × بنين) أمام الفائز من (متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق"× وصيف المجموعة الخامسة "السودان أو بوركينا فاسو"

وفي حالة تجاوز مصر هذا الدور والعبور إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من هذا الطريق:

الفائز من (مالي× تونس)

أمام الفائز من (السنغال × ثالث المجموعة الخامسة "بوركينا فاسو أو السودان")

