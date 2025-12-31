لا ريبوبليكا: روما يحلم بعودة محمد صلاح

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 16:42

كتب : محمود حمدي

محمد صلاح - ليفربول - روما

يحلم نادي روما الإيطالي بعودة النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى صفوفه.

ويمتد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن روما يفكر في عودة محمد صلاح إلى صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك من يعمل خلف لكواليس لتأمين عودة صلاح إلى روما في الوقت الذي لا يمر اللاعب بأفضل أوقاته مع ليفربول.

وأشارت إلى أن راتب صلاح الضخم سيكون عائقا أمام روما من أجل عودته، وأن صفقة إعارة محمد صلاح ستكلف روما 12 مليون يورو خلال 6 أشهر.

وعاد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مباراة برايتون بعد نهاية أزمته مع أرني سلوت مدرب الفريق.

ويتواجد صلاح حاليا مع منتخب مصر في المغرب، بعدما قاده للتأهل إلى دور الـ16 ومواجهة بنين.

وانتقل صلاح من صفوف روما إلى ليفربول في صيف 2017 وقدم مسيرة ذهبية مع الريدز حتى الآن.

وعلى الرغم من قضائه موسمين فقط مع روما لكن تأثير محمد صلاح لاعب ليفربول مع الذئاب كان قويا للغاية.

وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

