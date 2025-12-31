أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

يثق سبستيان ديسابر مدرب الكونغو في قدرة فريقه على تخطي عقبة الجزائر رغم صعوبة المهمة.

وتأهل منتخب الكونغو لدور الـ16 من كأس إفريقيا، ليواجه الجزائر.

وقال مدرب الكونغو في تصريحات للصحفيين: "مواجهة الجزائر؟ تفوقنا على الكاميرون ونيجيريا في ملحق تصفيات كأس العالم، وهو ما يعني أننا قادرون على مواجهة كبار القارة".

وأضاف "مباراة الجزائر ستكون مثيرة، لأنها ستقام في أجواء وظروف مختلفة. سنحاول الاستعداد بكل قوة، وليفوز الأفضل في النهاية".

تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون مقابل لكن ذلك لم يكن كافيا لصدارة المجموعة.

واختتم منتخب الكونغو الديمقراطية منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السنغال متصدر الترتيب.

وبذلك يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بمواجهة الجزائر في ثمن النهائي.

