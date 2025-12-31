سيغيب عن السوبر؟ ريال مدريد يعلن إصابة مبابي

أعلن ريال مدريد تعرض لاعبه كيليان مبابي لإصابة في الركبة.

وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي كشفت عن إصابته بالتواء في الركبة اليسرى.

وفقا لصحيفة ليكيب فإن الإصابة ستبعد مبابي عن الملاعب لمدة 3 أسابيع أو أكثر.

وفقا لليكيب فإن مبابي يلعب وهو مصاب في أربطة الركبة منذ أسابيع رغم الألم ولكنه قرر التوقف حاليا لأنه لم يعد قادرا على ذلك

وبذلك سيغيب النجم الفرنسي عن كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته في السعودية خلال الأيام المقبلة.

ويغيب مبابي عن 4 مباريات ستكون ضد ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني والنهائي حال التأهل وضد ليفانتي.

وشارك مبابي منذ بداية الموسم الحالي مع ريال مدريد في 24 مباراة وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصناعة 5 آخرين.

