محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري

كشف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تعيين عبد الظاهر السقا في منصب المشرف العام على الكرة للنادي.

وقال سلامة لـFilGoal.com: "عبد الظاهر السقا سيتولى منصب المشرف العام على الكرة في الاتحاد وهو لا يتعارض مع منصب مدير الكرة الذي يشغله إسلام عادل".

وأضاف "السقا سيتواجد في الملعب في مباراة الزمالك المقبلة في كأس العاصمة، وتم عقد عدة اجتماعات بينه وبين إسلام عادل للتنسيق بينهما ووضع خطة العمل في المرحلة المقبلة".

وأتم تصريحاته "اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت المقبل وهو الأول بعد الانتخابات، وسيشهد إعلان عدة صفقات خاصة بفريق كرة القدم".

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفا لـ أحمد سامي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.