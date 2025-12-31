كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء"

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

كلود لو روا

هاجم المدرب الفرنسي المخضرم كلود لو روا قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية كل 4 سنوات بدلا من كل عامين.

وقال لو روا عبر موقع أفريكا فوت: "هذا هراء، ألا تريدون أن تتطور إفريقيا؟ ألا تريدون للدول أن تبني ملاعب ومراكز تدريبات وتطور البنية التحتية كل عامين بما في ذلك الطرق السريعة والشوارع وهي الأمور التي تحتاجها كل دول إفريقيا؟".

وأضاف "اذهب للعيش في إفريقيا جنوب الصحراء، وسترى ما يحتاجونه مع كأس أمم إفريقيا كل عامين. كرة القدم لا تغيّر الحياة الاجتماعية للدولة، لكن إقامة البطولة كل عامين على الأقل يعني أن قدرا معقولا من العمل سيتم إنجازه".

وأشار "الخطأ الكبير هو أن هذا القرار ليس لإفريقيا على الإطلاق، إنه من أجل فيفا لمضاعفة البطولات الإفريقية على حساب جشع القادة الأفارقة، مما يضر باللاعبين، ويخلق مسابقات وهمية بالكامل".

وأتم تصريحاته "أنا آسف لكن كأس العرب من فيفا، الذي يمنح جوائز مالية أعلى من كأس أمم إفريقيا، لا أفهم لماذا لم يعلّق جميع الصحفيين حتى العرب على ذلك".

واتخذ كاف قرارا بإقامة كأس الأمم الإفريقية مرة كل 4 سنوات بداية من عام 2028، مع تنظيم بطولة جديدة وهي دوري الأمم الإفريقية كل عام.

كأس الأمم الإفريقية كلود لو روا كاف الاتحاد الإفريقي
