أندري أيو ينتقل إلى الدوري الهولندي

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

أندري أيو - لوهافر

أعلن نادي ناك بريدا الهولندي يوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم الغاني أندريه آيو.

ووقع المهاجم الغاني (36 عاما) عقدا يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار للنادي بتمديده لموسم إضافي.

وأفاد النادي عبر موقعه أن أيو رفض خلال الأشهر الماضية عدة عروض، بعدما ظل دون نادٍ منذ الصيف الماضي.

وقال أيو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا شخص يعشق التحديات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وهذا ما وجدته في بريدا".

وأضاف "أرغب في تقديم كل ما لدي لمساعدة النادي وزملائي. وضعنا الحالي لا يحتمل سوى هدف واحد هو البقاء في الدوري الهولندي الممتاز".

ومن المقرر أن ينضم آيو مباشرة إلى تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب كارل هوفكنس يوم الجمعة.

وخاض أيو آخر مبارياته الرسمية في مايو 2025 بقميص لوهافر الفرنسي.

بعدما شارك في ما يقارب 600 مباراة رسمية في مختلف البطولات مع أندية عديدة مسجلًا أكثر من 160 هدفًا.

ويملك آيو سجلًا دوليا حافلًا في مسيرته، إذ خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب غانا سجل خلالها 24 هدفًا.

ويعتبر أندري أيو أحد أكثر من سجل في نسخ مختلفة من بطولة أمم إفريقيا.

فقد سجل في 6 نسخ مختلفة، مثل ساديو ماني وصامويل إيتو وكالوشا بواليا وأسامواه جيان.

