روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية في القلب

خضع روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل لعملية جراحية في بلاده بسبب مشكلة في القلب.

وذكرت إذاعة كوبي أن روبرتو كارلوس خضع للعملية، إلا أن حالته الصحية مستقرة ولا تشكل أي خطر.

وسيظل كارلوس تحت المراقبة الطبية لبضع ساعات إضافية.

وكان النجم السابق لريال مدريد قد دخل المستشفى لإجراء فحوصات على خلفية جلطة في الساق.

قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود خلل في عمل القلب استدعى التدخل الجراحي.

ولعب روبرتو كارلوس 125 مباراة دولية بقميص البرازيل.

على صعيد الأندية، لعب في أكثر من فريق أبرزهم كان ريال مدريد الذي لعب بقميصه 527 مباراة سجل 69 هدفا وصنع 88 خلال 11 موسما محققا 13 لقبا.