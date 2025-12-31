روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية في القلب

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 13:48

كتب : FilGoal

روبرتو كارلوس

خضع روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل لعملية جراحية في بلاده بسبب مشكلة في القلب.

وذكرت إذاعة كوبي أن روبرتو كارلوس خضع للعملية، إلا أن حالته الصحية مستقرة ولا تشكل أي خطر.

وسيظل كارلوس تحت المراقبة الطبية لبضع ساعات إضافية.

وكان النجم السابق لريال مدريد قد دخل المستشفى لإجراء فحوصات على خلفية جلطة في الساق.

قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود خلل في عمل القلب استدعى التدخل الجراحي.

ولعب روبرتو كارلوس 125 مباراة دولية بقميص البرازيل.

على صعيد الأندية، لعب في أكثر من فريق أبرزهم كان ريال مدريد الذي لعب بقميصه 527 مباراة سجل 69 هدفا وصنع 88 خلال 11 موسما محققا 13 لقبا.

روبرتو كارلوس ريال مدريد البرازيل
نرشح لكم
سيغيب عن السوبر؟ ريال مدريد يعلن إصابة مبابي بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير مبابي: رونالدو سيظل الأيقونة الكبرى لـ ريال مدريد بيدري: مستعد للعب الدربي ضد إسبانيول فينيسيوس: نتمنى في العام الجديد الصحة والراحة والبطولات لـ ريال مدريد موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   مدرب جيرونا: أتمنى ضم لاعب مثل تير شتيجن ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية 10 دقيقة | أمم إفريقيا
طه عزت لـ في الجول: تقديم موعد مباراتين في كأس العاصمة بسبب منتخب مصر 22 دقيقة | أمم إفريقيا
لا ريبوبليكا: روما يحلم بعودة محمد صلاح 37 دقيقة | ميركاتو
تقرير: بن يدر يقترب من الانضمام للوداد ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة ساعة | أمم إفريقيا
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد 2 ساعة | كرة سلة
سيغيب عن السوبر؟ ريال مدريد يعلن إصابة مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520309/روبرتو-كارلوس-يخضع-لعملية-جراحية-في-القلب