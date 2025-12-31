أمم إفريقيا - العابدي: دور المجموعات صعب دائما.. وأتحدث المصرية بسبب عبد المنعم

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

علي العابدي - منتخب تونس

يرى علي العابدي لاعب منتخب تونس أن مباريات دور المجموعات دائما ما تكون صعبة.

وحسم منتخب تونس تأهله إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد التعادل مع تنزانيا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال علي العابدي لاعب منتخب تونس عبر أون سبورت: "دور المجموعات دائما ما يكون صعبا، وشاهدنا منتخب مصر تعادل أمام أنجولا في المباراة الأخيرة، ومالي التي سنلعب ضدها في دور الـ16 تأهلت بعد 3 تعادلات".

وأضاف "منتخب تنزانيا كان لديه فرصة للتأهل لذلك قاتل عليها ونجح في ذلك. الجماهير تبحث دائما عن المتعة ونحن افتقدناها أمام تنزانيا لكن المباريات القادمة ستكون أفضل إن شاء الله".

وشدد "المنتخب التونسي مجموعة متجانسة ونعمل تحت قيادة مدرب رائع وكان لاعب كرة سابق وهذه نقطة مهمة".

وأتم "أتحدث باللهجة المصرية جيدا بسبب محمد عبد المنعم (زميله في نيس)، إذا تحدثت معه باللهجة التونسية لا يفهمني".

وأنهى منتخب تونس المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

كذلك تأهل منتخب تنزانيا للدور الثاني من المركز الثالث بعدما حصد نقطته الثانية.

وتأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث، متفوقا على منتخب أنجولا الذي كان في مجموعة مصر، بفارق الأهداف فقط.

ويمتلك أيضا منتخب أنجولا نقطتين، لكن فارق الأهداف لصالح تنزانيا الذي تأهل لدور الـ16.

وبذلك يلعب منتخب تونس ضد مالي في دور الـ16، ويصطدم منتخب تنزانيا بالمغرب مستضيف البطولة.

