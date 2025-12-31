أمم إفريقيا - ساسي: أحترم طموح الجماهير ولكن نحتاج للواقعية.. والزمالك سيظل في قلبي

يرى فرجاني ساسي لاعب تونس أن منتخب بلاده حقق الأهم بالتأهل لدور الـ16 من كأس إفريقيا رغم التعادل أمام تنزانيا.

وتعادلت تونس أمام تنزانيا 1-1 ضمن ختام دور المجموعات، لتواجه مالي في ثمن النهائي.

وقال فرجاني ساسي عبر أون سبورت: "حققنا هدفنا بالتأهل للدور التالي، كنا نريد الفوز على تنزانيا، لكن الأهم أننا تأهلنا. سندخل مباراة مالي بطموح جديد ونريد أن نقدم مباراة كبيرة تثبت أن منتخب تونس قادر على الذهاب بعيدا في كأس إفريقيا".

وأضاف "أحترم طموح الجماهير، ولكن كرة القدم تحتاج للواقعية، ونحن لنا أهدافنا وأولها تحقق بالتأهل لثمن النهائي، إذا ذهبنا وراء رغبة الجمهور يجب أن نفوز في كل مباراة بـ 4 أو 5 أهداف".

وأجاب "مواجهة منتخب مصر في الأدوار التالية؟ لا أعرف، ولكن هذه الخطوة ما زالت لم تأت وعلينا التركيز في مباراة مالي. أتمنى أن يحصد منتخب عربي لقب البطولة".

وتابع "مواجهة تنزانيا كانت المباراة رقم 100 لي مع منتخب تونس، وتمنيت الفوز بها والتسجيل، ولكننا ضمنا التأهل من خلالها. أريد أن نحقق نتائج إيجابية في كأس إفريقيا واختتم مشواري مع الدولي بشيء يتذكره الجميع".

وأتم فرجاني ساسي تصريحاته "أتابع كل شيء عن الكرة المصرية، وبكل تأكيد يبقى الزمالك في قلبي".

وفاز ساسي مع الزمالك بلقب لكل من الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي والسوبر المصري وكأس مصر.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.

وانضم فرجاني ساسي إلى الزمالك في صيف 2018 واستمر حتى نهاية تعاقده في صيف 2021.

