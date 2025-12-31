أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغريم برتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو بسبب تصريحاته الغاضبة عقب لقاء الجزائر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025.

تراوري قال عقب لقاء بوركينا فاسو ضد الجزائر إن الحكام يُفسدون كأس أمم إفريقيا.

وأفاد الاتحاد البوركينابي لكرة القدم في بيان: "عقب التصريحات التي أدلى بها بعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو استمعت لجنة الانضباط التابعة لكاف إلى أقوال تراوري".

وأضاف البيان "بعد تقديم قائد الخيول اعتذاره والتعبير عن أسفه أمام اللجنة، تقرر توقيع عقوبة بحقه تمثلت في تغريمه مبلغ 10 آلاف دولار، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة خلال مقابلة تليفزيونية أعقبت المباراة".

وأتم البيان "نؤكد أن هذا الحادث لا يمسّ بأي حال من الأحوال التزام برتراند تراوري أو احترافيته أو عزيمته على تقديم أقصى ما لديه داخل الملعب، ومساعدة زملائه على تحقيق نتائج أفضل".

وكان بيرتراند تراوري قد شن هجوما ناريا على التحكيم عقب نهاية اللقاء، حين قال "الحكام تفسد كأس أمم إفريقيا وهذا أمر مؤسف لكرة القدم الإفريقية، بالرغم من وجود ملاعب جميلة وجماهير رائعة".

وأضاف "خسرنا أمام الجزائر بسبب ركلة جزاء، ولكن أعتقد أنني كنت استحق ركلة جزاء أيضا خلال اللقاء".

وضمن منتخب بوركينا فاسو التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، لكنه ينتظر نتيجة مباراته ضد السودان لمعرفة مركزه في المجموعة وخصمه القادم في ثمن النهائي.