أمم إفريقيا - مدرب بنين يرفع راية التحدي أمام مصر

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

منتخب بنين

يؤمن جيرنوت رور مدرب بنين بفرص فريقه في العبور لربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب مصر.

وتأهل منتخب بنين لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليواجه منتخب مصر.

وقال رور في تصريحات للصحفيين: "بنين الصغيرة رغم إمكاناتها المحدودة قادرة على تقديم أداء مشرف أمام المنتخب المصري القوي والمنافسة على التأهل إلى ربع النهائي".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - أمرابط يوضح سبب غيابه أمام زامبيا وموقفه من لقاء تنزانيا أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة

وأضاف المدرب الألماني "نجحنا في الخروج من مباراة السنغال دون إصابات أو حالات طرد، ما يسمح لنا بخوض ثمن النهائي أمام مصر بتشكيلة مكتملة".

وتابع "3 من لاعبينا سبق لهم اللعب في مصر ويعرفون جيدا كرة القدم المصرية. نحن نؤمن بكل تواضع بأننا سيكون لنا كلمة في مباراة دور الـ16 ضد مصر".

وأكد رور أن التأهل إلى دور الـ16 يُعد إنجازًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أن تركيز فريقه ينصبّ الآن على مواجهة مصر من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وأكمل "مواجهة السنغال كانت محبطة بخسارتنا 3-0. الهدف الأول تم احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، رغم اعتقادنا بوجود خطأ على مدافعنا".

وواصل "الهدف الثاني أربك الفريق، ورغم طرد لاعب سنغالي، اعتقدنا بإمكانية العودة في النتيجة، لكننا تلقينا هدفًا ثالثًا عكس مجريات اللعب".

وأشار رور إلى أنه اضطر إلى استبدال بعض اللاعبين أمام السنغال حفاظا على جاهزيتهم لمباراة مصر في ثمن النهائي.

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير.

مصر بنين جيرنوت رور
نرشح لكم
كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء" أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي أمم إفريقيا - العابدي: دور المجموعات صعب دائما.. وأتحدث المصرية بسبب عبد المنعم أمم إفريقيا - الجزيري: حققنا هدفنا.. وكل المباريات صعبة وليس مالي فقط أمم إفريقيا - ساسي: أحترم طموح الجماهير ولكن نحتاج للواقعية.. والزمالك سيظل في قلبي أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام أمم إفريقيا - أمرابط يوضح سبب غيابه أمام زامبيا وموقفه من لقاء تنزانيا مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر
أخر الأخبار
كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء" 9 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي 12 دقيقة | أمم إفريقيا
أندري أيو ينتقل إلى الدوري الهولندي 20 دقيقة | ميركاتو
روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية في القلب 44 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - العابدي: دور المجموعات صعب دائما.. وأتحدث المصرية بسبب عبد المنعم ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الجزيري: حققنا هدفنا.. وكل المباريات صعبة وليس مالي فقط ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ساسي: أحترم طموح الجماهير ولكن نحتاج للواقعية.. والزمالك سيظل في قلبي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520303/أمم-إفريقيا-مدرب-بنين-يرفع-راية-التحدي-أمام-مصر