أمم إفريقيا - مدرب بنين يرفع راية التحدي أمام مصر

يؤمن جيرنوت رور مدرب بنين بفرص فريقه في العبور لربع نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب مصر.

وتأهل منتخب بنين لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليواجه منتخب مصر.

وقال رور في تصريحات للصحفيين: "بنين الصغيرة رغم إمكاناتها المحدودة قادرة على تقديم أداء مشرف أمام المنتخب المصري القوي والمنافسة على التأهل إلى ربع النهائي".

وأضاف المدرب الألماني "نجحنا في الخروج من مباراة السنغال دون إصابات أو حالات طرد، ما يسمح لنا بخوض ثمن النهائي أمام مصر بتشكيلة مكتملة".

وتابع "3 من لاعبينا سبق لهم اللعب في مصر ويعرفون جيدا كرة القدم المصرية. نحن نؤمن بكل تواضع بأننا سيكون لنا كلمة في مباراة دور الـ16 ضد مصر".

وأكد رور أن التأهل إلى دور الـ16 يُعد إنجازًا بحد ذاته، مشيرًا إلى أن تركيز فريقه ينصبّ الآن على مواجهة مصر من أجل حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وأكمل "مواجهة السنغال كانت محبطة بخسارتنا 3-0. الهدف الأول تم احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، رغم اعتقادنا بوجود خطأ على مدافعنا".

وواصل "الهدف الثاني أربك الفريق، ورغم طرد لاعب سنغالي، اعتقدنا بإمكانية العودة في النتيجة، لكننا تلقينا هدفًا ثالثًا عكس مجريات اللعب".

وأشار رور إلى أنه اضطر إلى استبدال بعض اللاعبين أمام السنغال حفاظا على جاهزيتهم لمباراة مصر في ثمن النهائي.

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير.