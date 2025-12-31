طولان: استبعدت عمر جابر من كأس العرب لأنه كذب بشأن إصابته

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العرب سبب استبعاده عمر جابر لاعب الزمالك من البطولة.

وقال طولان عبر بودكاست الأسطورة: "عمر جابر انضم لمعسكر المنتخب في المغرب مصابا ولم يخبرني بذلك وبعد 10 دقائق من أول تدريب اشتكى من الإصابة بشد في الخلفية".

وأضاف "تفاجئت في اليوم التالي أن عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك أرسل لي يطلب مني عودة عمر جابر لاستكمال علاجه في مصر لأنه يعاني من الإصابة قبل السفر إلى المغرب ولعب بها أمام غزل المحلة في الدوري".

وواصل "أرسلت لعبد الناصر محمد وأخبرته أنه كان من الضروري أن يخبرني بإصابة عمر جابر قبل السفر حتى استبعده وأضم لاعب بدلا منه يساعدنا في المباريات، ولذلك لم أضم عمر جابر في كأس العرب".

وتعجب قائلا "لماذا كذب عمر جابر وجعلنا نخسر أحد اللاعبين ولصالح من، كان الأفضل أن يخبرني بذلك".

وأشار "محسن صالح قال إنهم لم يختاروني لتدريب المنتخب رغم أنه كان حاضرا في الجلسة مع هاني أبو ريدة التي اختاروني فيها لتدريب منتخب مصر في كأس العرب".

وأكد "كنت أتسول لأجد أحد الملاعب ليتدرب عليها منتخب مصر، كلما ذهبت إلى ملعب كانوا يخبروني أنه في فترة صيانة، ذهبت إلى استاد الكلية الحربية والقاهرة والدفاع الجوي، وكلهم كانوا في فترة صيانة رغم أنني أخبرت وزير الرياضة قبلها بعدة أيام".

وأتم تصريحاته "رابطة الأندية ومن يساندها هم سبب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب".

وودع منتخب مصر كأس العرب من دور المجموعات بعد التعادل مع الكويت والإمارات والخسارة من الأردن.