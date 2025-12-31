موندو: برشلونة يخطط لضم لاعب منتخب الجزائر

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع أحد لاعبي منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وضمن منتخب الجزائر التأهل لدور الـ16 بكأس إفريقيا في صدارة المجموعة الخامسة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يضع إبراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر وباير ليفركوزن ضمن خياراته في الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن أداء صاحب الـ20 عاما في كأس إفريقيا لفت أنظار النادي الكتالوني.

باير ليفركوزن دفع 12 مليون يورو في الصيف الماضي للتعاقد مع مازا قادما من هيرتا برلين.

ويعتقد ليفركوزن انه قادر على الاستفادة من خدمات مازا لمدة أطول مع بيعه بمقابل مادي كبير، كما فعل مع فلويران فيرتز المنتقل إلى ليفربول.

مازا صاحب الـ20 عاما حصل على فرصة المشاركة مع منتخب الجزائر في كأس إفريقيا.

ونال مازا جائزة رجل مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وشارك مازا هذا الموسم مع ليفركوزن في 21 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.