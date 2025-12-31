أمم إفريقيا - أمرابط يوضح سبب غيابه أمام زامبيا وموقفه من لقاء تنزانيا

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:27

كتب : FilGoal

المغرب - سفيان أمرابط

كشف سفيان أمرابط لاعب المنتخب المغربي عن سبب غيابه عن مباراة زامبيا في ختام مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025.

وانتصر المغرب بثلاثية نظيفة وتأهل إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الأولى ليلاقي منتخب تنزانيا.

وقال أمرابط في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "سبب غيابي أمام زامبيا؟ لقد ابتعدت لفترة طويلة، 5 أسابيع دون لعب، ثم شاركت في مباراتين قبل هذه. لذلك أرى أنه كان من الجيد أن آخذ الأمور بهدوء".

وأضاف "الحمد لله، أتحسن يوما بعد يوم. أعمل بجد لأكون في جاهزية بنسبة 100%".

وتابع "عادة عندما تلعب مباراة وتصاب، تظهر بعض المضاعفات، ينتفخ الكاحل قليلا ويصبح أقل مرونة، ولهذا السبب لم ألعب أمام زامبيا".

وأكمل لاعب ريال بيتيس "علي الانتظار حتى لقاء تنزانيا يوم الأحد لأصبح أكثر جاهزية وأفضل بدنيا".

يذكر أن سفيان أمرابط انضم إلى صفوف منتخب المغرب قبل الموعد المتوقع، من أجل الاستعداد لكأس أمم إفريقيا.

فقد سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية بالتمسك باللاعبين المشاركين في البطولة حتى يوم 15 ديسمبر، أي قبل انطلاق البطولة بأسبوع.

لكن ناديه الإسباني منح له الإذن بالمغادرة، ليلتحق بمنتخب المغرب قبل نحو 10 أيام من انطلاق البطولة، بسبب عدم اكتمال تعافيه بنسبة 100% للعب آخر مباراتين قبل انضمامه للأسود.

