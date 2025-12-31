بديل كهربا؟ القادسية الكويتي يقترب من ضم لاعب المصري السابق

دخل نادي القادسية في مفاوضات متقدمة مع اتحاد العاصمة الجزائري للحصول على خدمات غيلاس قناوي لاعب الفريق.

غيلاس قناوي النادي : اتحاد العاصمة القادسية المصري

ويضم القادسية بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا".

وبحسب موقع "الهداف" الجزائري، فإن القادسية طلب التعاقد مع غيلاس قناوي لاعب اتحاد العاصمة الحالي والمصري السابق.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة بناء على رغبة التونسي نبيل معلول مدرب القادسية.

ويرغب معلول في الاستفادة من خدمات لاعب المصري السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية وحتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

انضمام قناوي لصفوف القادسية قد يفتح الباب أمام رحيل كهربا الذي لا يمر بأفضل فتراته مع النادي الكويتي رغم بدايته الجيدة.

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية كشفت في وقت سابق عن قرار التونسي نبيل معلول المدير الفني للفريق، بإنهاء عقد كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة "مستوى اللاعب في تراجع ولم ينجح في التفاهم مع زملائه، رغم تمكنه من تسجيل هدفين في الجولتين الأولى والثانية".

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.