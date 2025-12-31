خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

دخل أحمد مرعي المدير الفني لفريق سبورتنج دائرة المرشحين لتدريب فريق كرة السلة للرجال في الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس تعيين أحمد مرعي مدربا لفريق السلة.

وذلك خلفا للإسباني أليكس فورمينتو الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وكان أحمد مرعي سبق وتولى تدريب الاتحاد السكندري، وكذلك قاد الزمالك في عام 2022.

ومن المقرر أن يقود أحمد فوزي المدرب العام مهمة المدير الفني مؤقتا لحين الاستقرار على خليفة فورمينتو.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.