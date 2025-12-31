خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:09

كتب : FilGoal

أحمد مرعي - مصر سلة

دخل أحمد مرعي المدير الفني لفريق سبورتنج دائرة المرشحين لتدريب فريق كرة السلة للرجال في الزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس تعيين أحمد مرعي مدربا لفريق السلة.

وذلك خلفا للإسباني أليكس فورمينتو الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري

وكان أحمد مرعي سبق وتولى تدريب الاتحاد السكندري، وكذلك قاد الزمالك في عام 2022.

ومن المقرر أن يقود أحمد فوزي المدرب العام مهمة المدير الفني مؤقتا لحين الاستقرار على خليفة فورمينتو.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

الزمالك كرة سلة أحمد مرعي
نرشح لكم
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 4 دقيقة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 7 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 17 دقيقة | أمم إفريقيا
ريمونتادا تخطف الصدارة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أن تأتي متأخرا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو 47 دقيقة | أمم إفريقيا
الهلال يواصل مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام الخلود 59 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش: هذا مؤشر جيد لمستقبل واعد.. ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520293/خبر-في-الجول-سلة-أحمد-مرعي-يدخل-دائرة-المرشحين-لتدريب-الزمالك