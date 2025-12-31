خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:09
كتب : FilGoal
دخل أحمد مرعي المدير الفني لفريق سبورتنج دائرة المرشحين لتدريب فريق كرة السلة للرجال في الزمالك في الفترة المقبلة.
وعلم FilGoal.com أن الزمالك يدرس تعيين أحمد مرعي مدربا لفريق السلة.
وذلك خلفا للإسباني أليكس فورمينتو الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.
وكان أحمد مرعي سبق وتولى تدريب الاتحاد السكندري، وكذلك قاد الزمالك في عام 2022.
ومن المقرر أن يقود أحمد فوزي المدرب العام مهمة المدير الفني مؤقتا لحين الاستقرار على خليفة فورمينتو.
ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.
ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.
نرشح لكم
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة
أخر الأخبار
ريمونتادا تخطف الصدارة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أن تأتي متأخرا 22 دقيقة | أمم إفريقيا