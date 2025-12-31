رغم توقف الانتصارات.. مدرب النصر: مواجهة الاتفاق ضمن أفضل مبارياتنا هذا الموسم
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:00
كتب : FilGoal
يرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر أن فريقه خاض واحدة من أفضل المباريات أمام الاتفاق على الرغم من التعادل 2ـ2.
وتعادل الفريقان ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي، بعد 10 انتصارات متتالية للنصر منذ بداية الموسم.
وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية "كان لقاءً جيدًا ومن أفضل مباريات النصر خلال الموسم الجاري".
وأضاف "ليس كل مباراة تلعب بشكل جيد تنتهي بالانتصار، لكن إن لم تفز يجب عليك ألّا تخسر".
وحول الهدفين التي استقبلتهما شباك فريقه علق "الاتفاق سنحت له 3 فرص تمكن عبرها من تسجيل الهدفين".
وأكمل "خلقنا فرصا كثيرة في المواجهة، ولكن لم نوفق في استثمارها، وعدد الركنيات والتسديدات على المرمى تثبت ذلك".
وعن مستوى اللاعبين علق "أنا راضٍ جدًا عنه مستوى اللاعبين، وعن العمل الذي قدموه في اللقاء.. لعبنا 11 جولة خسرنا فقط منها نقطتين وهذا أمر جيد".
وتعثر نادي النصر للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي.
وتعادل النصر أمام الاتفاق 2-2 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.
وسجل جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو هدفي نادي النصر.
فيما تكفل جورجي فينالدوم بتسجيل هدفي نادي الاتفاق.
الاتفاق أوقف سلسلة انتصارات النصر الذي أصبح أول فريق يحقق 10 انتصارات متتالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز النصر في 10 مباريات وفقد نقطتين للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل أمام الاتفاق بالجولة 11.