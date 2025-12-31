رغم توقف الانتصارات.. مدرب النصر: مواجهة الاتفاق ضمن أفضل مبارياتنا هذا الموسم

يرى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر أن فريقه خاض واحدة من أفضل المباريات أمام الاتفاق على الرغم من التعادل 2ـ2.

وتعادل الفريقان ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي، بعد 10 انتصارات متتالية للنصر منذ بداية الموسم.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية "كان لقاءً جيدًا ومن أفضل مباريات النصر خلال الموسم الجاري".

وأضاف "ليس كل مباراة تلعب بشكل جيد تنتهي بالانتصار، لكن إن لم تفز يجب عليك ألّا تخسر".

وحول الهدفين التي استقبلتهما شباك فريقه علق "الاتفاق سنحت له 3 فرص تمكن عبرها من تسجيل الهدفين".

وأكمل "خلقنا فرصا كثيرة في المواجهة، ولكن لم نوفق في استثمارها، وعدد الركنيات والتسديدات على المرمى تثبت ذلك".

وعن مستوى اللاعبين علق "أنا راضٍ جدًا عنه مستوى اللاعبين، وعن العمل الذي قدموه في اللقاء.. لعبنا 11 جولة خسرنا فقط منها نقطتين وهذا أمر جيد".

وتعثر نادي النصر للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي.