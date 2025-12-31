الرياضية: الخلود يطلب ضم جناح الهلال
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 10:53
كتب : FilGoal
أبدت إدارة نادي الخلود اهتمامًا بضم البرازيلي كايو سيزار لاعب الهلال من أجل ضمه في الفترة المقبلة.
كايو سيزار
النادي : الهلال
وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الخلود خاطبت نظيرتها في الهلال بحثًا عن فرصة كسب خدمات اللاعب.
وهذا في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة مع الفريق الأزرق.
من جانبها، ستتخذ إدارة الهلال قرارها تجاه ذلك بعد اكتمال الصورة حول القادمين الجدد هذا الشتاء، وموافقة اللاعب على العرض، وفقا للتقرير.
يشار إلى أن اللاعب البرازيلي الشاب انتقل إلى الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.
ويمتد عقده مع الهلال حتى نهاية موسم 2027ـ2028م.
