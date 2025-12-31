مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر

تختتم اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية، فيما يواجه السودان نظيره منتخب بوركينا فاسو.

كما يلعب منتخب كوت ديفوار ضد الجابون، والكاميرون أمام موزمبيق .

وتقام 3 مباريات في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وفي الدوري السعودي يلعب اتحاد جدة بقيادة كريم بنزيمة أمام نيوم بيقادة أحمد حجازي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

كأس أمم إفريقيا

الجزائر × غينيا الاستوائية.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على بي عن سبورتس ماكس 1.

السودان × بوركينا فاسو.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع على بي عن سبورتس ماكس 2.

كوت ديفوار × الجابون.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على بي عن سبورتس ماكس 1.

الكاميرون × موزمبيق.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على بي عن سبورتس ماكس 2.

كأس عاصمة مصر

زد × حرس الحدود.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على أون سبورت 1.

بتروجت × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على أون سبورت 2.

سيراميكا كليوباترا × فاركو.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على أون سبورت1.

الدوري السعودي

نيوم × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.