الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق

أعرب سعد الشهري مدرب الاتفاق عن سعادته البالغة عقب التعادل أمام النصر بالدوري السعودي.

وتعادل الاتفاق أمام النصر 2-2 في مباراة ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وقال الشهري في مؤتمر صحفي: "توقعنا أن يترك النصر مساحات وعملنا على استغلال ذلك، لقد حصلنا على نقطة من فم الأسد".

وأضاف "قدمنا مباراة مميزة ولعبنا بشخصية، وأشكر فينالدوم بعدما أصر على المشاركة رغم وفاة جدته".

وتابع "فينالدوم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، والأداء الذي قدمه أمام النصر هو من أجل الذكريات ورد الجميل لجدته. أعرف أنه لعب وهو محترق من داخله".

وتعثر نادي النصر السعودي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي.