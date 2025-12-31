الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 00:01
كتب : FilGoal
أعرب سعد الشهري مدرب الاتفاق عن سعادته البالغة عقب التعادل أمام النصر بالدوري السعودي.
وتعادل الاتفاق أمام النصر 2-2 في مباراة ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.
وقال الشهري في مؤتمر صحفي: "توقعنا أن يترك النصر مساحات وعملنا على استغلال ذلك، لقد حصلنا على نقطة من فم الأسد".
وأضاف "قدمنا مباراة مميزة ولعبنا بشخصية، وأشكر فينالدوم بعدما أصر على المشاركة رغم وفاة جدته".
وتابع "فينالدوم لاعب يمتلك خبرة كبيرة، والأداء الذي قدمه أمام النصر هو من أجل الذكريات ورد الجميل لجدته. أعرف أنه لعب وهو محترق من داخله".
وتعثر نادي النصر السعودي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي.
وتعادل النصر أمام الاتفاق 2-2 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.
وسجل جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو هدفي نادي النصر.
فيما تكفل جورجي فينالدوم بتسجيل هدفي نادي الاتفاق.
الاتفاق أوقف سلسلة انتصارات النصر الذي أصبح أول فريق يحقق 10 انتصارات متتالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز النصر في 10 مباريات وفقد نقطتين للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل أمام الاتفاق بالجولة 11