تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان

دخل السيلية القطرية وأهلي طرابلس الليبي في سباق من أجل التعاقد مع علي علوان هداف منتخب الأردن.

ويتولي حسام البدري تدريب نادي أهلي طرابلس الليبي.

وبحسب قنوات الكاس القطرية، فإن علي علوان لاعب نادي الكرمة العراقي تلقين عرضين رسميين من السيلية وأهلي طرابلس لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحقق علي علوان جائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة كأس العرب بتسجيل 6 أهداف منها 2 في النهائي.

وتوج منتخب المغرب باللقب على حساب الأردن بعد الفوز في النهائي بنتيجة 3-2.

كما ساهم علي علون في تأهل منتخب الأردن التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.