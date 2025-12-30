أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 23:26
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات ثاني أيام الجولة الختامية من أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.
وتحددت أول أربع مواجهات في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا.
وباستثناء منتخب السودان، تحدد منافسو المنتخبات العربية المتأهلة إلى ثمن النهائي.
ويلعب منتخب مصر أمام بنين مساء الإثنين المقبل في ثمن النهائي.
وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:
3 يناير - السنغال × ثالث المجموعة الخامسة
3 يناير - مالي × تونس - 9 مساء
4 يناير - المغرب × تنزانيا - 6 مساء
4 يناير - جنوب إفريقيا × ثاني المجموعة السادسة - 9 مساء
5 يناير - مصر × بنين - 6 مساء
5 يناير - نيجيريا × ثالث المجموعة السادسة - 9 مساء
6 يناير - الجزائر × الكونغو الديمقراطية - 6 مساء
6 يناير - أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة - 9 مساء
نرشح لكم
