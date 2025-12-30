أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 23:24

كتب : عمرو نبيل

دوكو دودو - منتخب بنين

كشف دوكو دودو لاعب منتخب بنين عن تمنيه مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بدلا من المغرب.

دوكو دودو

النادي : ليكسويس

بنين

وتأهل منتخب بنين لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليواجه منتخب مصر.

وقال دوكو دودو لـFilGoal.com: "تمنيت مواجهة مصر عن المغرب، وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة ضد الفراعنة".

أخبار متعلقة:
ثلاثية لا تكفي تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين

وأضاف "لعبي في الدوري المصري أكسبني خبرات كبيرة سأحاول إظهارها في المباراة المقبلة".

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين اليوم.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير.

وبالتالي بات طريق منتخب مصر للمباراة النهائية على النحو التالي:

دور الـ16:

مصر × بنين

دور الـ8:

الفائز من (مصر × بنين) أمام الفائز من (متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق"× وصيف المجموعة الخامسة "السودان أو بوركينا فاسو"

وفي حالة تجاوز مصر هذا الدور والعبور إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من هذا الطريق:

الفائز من (مالي× تونس)

أمام

الفائز من (السنغال × ثالث المجموعة الخامسة "بوركينا فاسو أو السودان")

بنين مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ثلاثية لا تكفي تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة الهروب من الطريق الصعب أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم انتهت أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة انتهت أمم إفريقيا - بنين (0)-(3) السنغال
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق ساعة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520282/أمم-إفريقيا-دوكو-دودو-تمنيت-مواجهة-مصر-عن-المغرب