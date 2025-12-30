أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب

كشف دوكو دودو لاعب منتخب بنين عن تمنيه مواجهة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بدلا من المغرب.

دوكو دودو النادي : ليكسويس بنين

وتأهل منتخب بنين لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة ليواجه منتخب مصر.

وقال دوكو دودو لـFilGoal.com: "تمنيت مواجهة مصر عن المغرب، وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة ضد الفراعنة".

وأضاف "لعبي في الدوري المصري أكسبني خبرات كبيرة سأحاول إظهارها في المباراة المقبلة".

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين اليوم.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير.

وبالتالي بات طريق منتخب مصر للمباراة النهائية على النحو التالي:

دور الـ16:

مصر × بنين

دور الـ8:

الفائز من (مصر × بنين) أمام الفائز من (متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق"× وصيف المجموعة الخامسة "السودان أو بوركينا فاسو"

وفي حالة تجاوز مصر هذا الدور والعبور إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من هذا الطريق:

الفائز من (مالي× تونس)

أمام

الفائز من (السنغال × ثالث المجموعة الخامسة "بوركينا فاسو أو السودان")