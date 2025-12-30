ثلاثية لا تكفي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 23:14

كتب : محمد سمير

صورة تقرير الكونغو الديمقراطية ضد بوتسوانا

تغلب منتخب الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون مقابل لكن ذلك لم يكن كافيا لصدارة المجموعة.

واختتم منتخب الكونغو الديمقراطية منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن السنغال متصدر الترتيب.

وبذلك يصطدم منتخب الكونغو الديمقراطية بمواجهة الجزائر في ثمن النهائي.

وسجل أهداف الكونغو الديمقراطية كل من ناثانييل مبوكو في الدقيقة 31 وجايل كاكوتا في الدقيقتين 41 و60.

وكان فيستون ماييلي قد سجل هدفا في الدقيقة 63 قبل أن يتم إلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وفقد منتخب الكونغو الديمقراطية الصدارة بسبب هدفين فقط، إذ كان متفوقا على السنغال في اللعب النظيف.

وشهد اللقاء تفوق تام لمنتخب الكونغو الديمقراطية منذ البداية وحتى النهاية.

وكانت الفهود الكونغولية تبحث عن تسجيل الهدف الرابع في النصف ساعة الأخيرة من أجل التصدر على حساب السنغال.

لكن فشل في النهاية منتخب الكونغو الديمقراطية في تسجيل الهدف الرابع، بينما نجحت السنغال في تسجيل الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع لتحسم صدارة المجموعة.

وبذلك أصبحت السنغال في طريق مصر حال تأهل المنتخبين إلى المربع الذهبي.

المنافس القادم

تحدد منافس الكونغو الديمقراطية بالطريق الأصعب بعد تحقيق المركز الثاني.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمام الجزائر يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 يناير المقبل.

ويصعد المتأهل من تلك المباراة لمواجهة الفائز من نيجيريا أمام ثالث المجموعة السادسة.

أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية بوتسوانا
