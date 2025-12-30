لا جازيتا: نونيز وماتيتا ضمن حسابات ميلان لتعويض نكونكو

دخل داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي، وجان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس ضمن حسابات ميلان.

ويسعى ميلان لتعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن داروين نوينز وجان فيليب ماتيتا ضمن خيارات ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نونيز وماتيتا دخلا حسابات ميلان إلى جانب نيكلاس فولكروج لاعب وست هام يونايتد.

فيما ارتبط مهاجم ميلان، الفرنسي كريستوفر نكونكو بالانتقال إلى فنربخشة التركي ما قد يمهد للتعاقد مع مهاجم جديد.

وتعاقد ميلان مع نكونكو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من تشيلسي مقابل 37 مليون يورو.

ويمتد تعاقده مع ميلان حتى 2030.