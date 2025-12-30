الهروب من الطريق الصعب

أفلت المنتخب السنغال من الطريق الصعب في كأس الأمم الإفريقية.

وتصدر منتخب السنغال المجموعة الرابعة بفارق هدفين أمام الكونغو الديمقراطية التي حلت في الوصافة.

منتخب السنغال نجح في الفوز أمام بنين 3-0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب بوتسوانا بثلاثية نظيفة.

منتخبا السنغال والكونغو الديمقراطية تساويا بـ 7 نقاط لكل فريق، ولكن أسود التيرانجا سجلوا 7 أهداف واستقبلوا هدفا وحيدا، فيما سجل الكونغو 5 أهداف واستقبلوا هدفا.

وكاد فيستون ماييلي مهاجم الكونغو الديمقراطية، أن يقضي على آمال السنغال في الدقيقة 63 بعدما سجل هدفا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبينما تشير الدقائق الأخيرة إلى تقدم السنغال بهدفين وسط محاولات من الكونغو لإحراز هدف من أجل التأهل في الصدارة متفوقة بفارق اللعب النظيف، نجح منتخب السنغال في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة جزاء، ليحسم أمر الصدارة.

وبتلك النتيجة يواجه منتخب السنغال ثالث المجموعة الخامسة "بوركينا فاسو أو السودان".

وفي طريق أسود التيرانجا في ربع النهائي الفائز من مالي وتونس، وهو نفس الطريق الذي قد يصطدم بمصر في نصف النهائي.

أما على الجانب الآخر، فيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وصيف المجموعة، منافسه منتخب الجزائر في دور الـ16، وهو الطريق الذي يضم نيجيريا، في ربع النهائي، والمغرب في نصف النهائي.

التشكيل

تشكيل السنغال

إدوارد ميندي - كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - عبدولاي سيك - الحاج ماليك ضيوف - إدريسا جانا جاي - لامين كامارا - بابا ماتار سار - إليمان نداي - ساديو ماني - حبيب ديالو

تشكيل بنين

دانجينو مارسيل - يوهان روتشي - تيجاني محمد - أوليفير فيردون - تاميمو أورو - حساني إيموراني – أتدجيكو سامادو - دوكو دودو - جونيور أولايتان - أيجون توسين - ستيف مونييه.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط سنغالي، لتتوقف في الدقيقة السابعة لاحتمالية ضربة جزاء بعد عرقلة حبيب ديالو مهاجم السنغال داخل منطقة جزاء بنين، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وهدد منتخب بنين مرمى السنغال لأول مرة في الدقيقة 17 بعد انطلاقة على الجانب الأيسر لـ جونيور أولايتان لاعب بنين ليرسل كرة عرضية مرت دون متابعة إلى ضربة مرمى.

وتلقى دوكو دودو بطاقة صفراء في الدقيقة 20 بعد تدخل قوي ضد لامين كامارا.

سدد بعدها تيجاني محمد مدافع بنين تسديدة قوية مرت أعلى العارضة.

وتلقى لامين كامارا لاعب وسط السنغال بطاقة صفراء في الدقيقة 32 بعد تدخل قوي على قدم أتدجيكو سامادو.

ونجح منتخب السنغال في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق عبدلاي سيك مدافع أسود التيرانجا برأسية قوية في شباك بنين.

ومنع إدواردو ميندي حارس السنغال هدفا مؤكدا للسنغال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تسديدة من ستيف مونييه مهاجم بنين يسدد كرة قوية تصدى لها ميندي ليمنع فرصة التعادل،ـ لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب السنغال تبديلين بنزول حبيب ديارا بدلا من لامين كامارا، وإبراهيم مباي بدلا من إليمان نداي.

وسدد حبيب ديارا كرة قوية في أول ظهور له في الدقيقة 48 لتمر بجوار قائم بنين بقليل.

وشهدت الدقيقة 62 ثاني أهداف السنغال عن طريق حبيب ديالو بعد تمريرة من ساديو ماني.

ونال كاليدو كوليبالي بطاقة صفراء في الدقيقة 67 لتدخله القوي ضد أيجون توسين، ولكن طالب حكم الفيديو بالعودة لتقنية الفيديو ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع السنغال.

وسدد جونيور أولايتان لاعب بنين كرة قوية من الضربة الثابتة في الدقيقة 74، ولكن تصدى لها ميندي ليحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 97 نال منتخب السنغال ضربة جزاء سددها شريف ندياي في الشباك ليمنح أسود التيرانجا الصدارة.