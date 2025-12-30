التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي

تعثر نادي النصر السعودي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي.

وتعادل النصر أمام الاتفاق 2-2 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو هدفي نادي النصر.

فيما تكفل جورجي فينالدوم بتسجيل هدفي نادي الاتفاق.

الاتفاق أوقف سلسلة انتصارات النصر الذي أصبح أول فريق يحقق 10 انتصارات متتالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز النصر في 10 مباريات وفقد نقطتين للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل أمام الاتفاق بالجولة 11.

وافتتح فينالدوم التسجيل لنادي الاتفاق وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 16.

وأدرك النصر هدف التعادل عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 47.

ومنح رونالدو التقدم لنادي النصر وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 67.

ووصل رونالدو بهذا الهدف إلى الهدف رقم 957 في مسيرته، ويفصله 43 هدفا عن الهدف رقم 1000.

وعاد فينالدوم ليدرك التعادل لنادي الاتفاق وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 80.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي