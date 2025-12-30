أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين

حسم منتخب تنزانيا تأهله إلى ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

ويأتي ذلك رغم فشل تنزانيا في جمع أكثر من نقطتين بدور المجموعات.

وبات ذلك التأهل تاريخيا إذ أصبح منتخب تنزانيا أول من يتأهل للأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا بنقطتين فقط.

وتفوق منتخب تنزانيا على كل من جزر القمر من المجموعة الأولى وأنجولا من المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

وكان أقل عدد من النقاط صعد به منتخب كأفضل ثالث هو تحقيق 3 نقاط.

وتأكد تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بعد تفوق منتخب تنزانيا على كل من أنجولا وجزر القمر بفارق الأهداف.

وتحددت أول مواجهتين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بينهما منتخبا المغرب وتونس.

إذ يواجه منتخب المغرب فريق تنزانيا في ثمن النهائي مساء الأحد 4 يناير المقبل.

بينما يلعب منتخب تونس أمام مالي في ثمن النهائي يوم السبت 3 يناير.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

3 يناير - أول المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة الخامسة

3 يناير - مالي × تونس - 9 مساء

4 يناير - المغرب × تنزانيا - 6 مساء

4 يناير - جنوب إفريقيا × ثاني المجموعة السادسة - 9 مساء

5 يناير - مصر × ثالث المجموعة الرابعة - 6 مساء

5 يناير - نيجيريا × ثالث المجموعة السادسة - 9 مساء