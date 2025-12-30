موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - بقميص برشلونة المحتمل الانتقال له

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تقدم نادي برشلونة بعرض جديد للأهلي لضم حمزة عبد الكريم.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة رفع نسبة إعادة البيع في عرضه الجديد للأهلي، وهو الأمر الذي كان لا يوافق عليه الأهلي.

وقالت موندو ديبورتيفو إن برشلونة رفع نسبة إعادة البيع إلى 15% بدلا من 10%.

كما ينتظر برشلونة رد الأهلي على العرض في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حمزة عبد الكريم تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

وكشف باسل طبال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة عن اقتراب حسم النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضح طبال عبر حسابه الشخصي "نادي برشلونة تقدم بالعرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم، والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس قال إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني والأهلي بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال رومانو إن حمزة عبد الكريم يحلم بالانضمام إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بين الناديين بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وأن عبد الكريم يعتبر انتقاله إلى برشلونة "حلما" لمسيرته الكروية. كما أكد رومانو وقتها أن الأهلي يعرقل إتمام الصفقة بسبب مطالباته برسوم انتقال كبيرة.

