سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر

عدد سامي قمصان مدرب المقاولون العرب مكاسب فريقه بعد الفوز على الأهلي بثلاثية.

وحقق المقاولون العرب انتصاره الأول في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وقال سامي قمصان مدرب المقاولون عبر أون سبورت: "حققنا فوزا مرضيا على فريق كبير بحجم الأهلى حتى لو لعب المباراة بعناصر معظمها من فريق الشباب. نخوض هذه البطولة بهدف التجهيز لهدفنا الأكبر وهو تحسين موقفنا في جدول الدوري".

وأضاف "اللاعبون اكتسبوا ثقة وظهروا بأداء جيد، ونريد إعادة اسم نادي المقاولون لسابق عهده. نحتاج إلى تدعيم الفريق في وسط الملعب وخط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم "الأهلي يملك لاعبين واعدين وينتظرهم مستقبل كبير، وكان من الطبيعي مصافحتهم وتبادل الحديث معهم عقب المباراة، لأني أعتبرهم أبنائي وهذا ما تعودنا عليه في النادي الأهلي".

وتغلب المقاولون العرب على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولعب الأهلي بتشكيل من الشباب والناشئين مع غياب لاعبي الفريق الأول.

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من مصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وجواكيم أوجيرا في الدقيقة 41.

بينما في الشوط الثاني اختتم كالو أونيمايتشي التسجيل في الدقيقة 65.