سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - سامي قمصان

عدد سامي قمصان مدرب المقاولون العرب مكاسب فريقه بعد الفوز على الأهلي بثلاثية.

وحقق المقاولون العرب انتصاره الأول في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وقال سامي قمصان مدرب المقاولون عبر أون سبورت: "حققنا فوزا مرضيا على فريق كبير بحجم الأهلى حتى لو لعب المباراة بعناصر معظمها من فريق الشباب. نخوض هذه البطولة بهدف التجهيز لهدفنا الأكبر وهو تحسين موقفنا في جدول الدوري".

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة مباراتان للأهلي وأخرى للزمالك.. رابطة الأندية تجري تعديلات على مواعيد 12 مباراة في كأس العاصمة

وأضاف "اللاعبون اكتسبوا ثقة وظهروا بأداء جيد، ونريد إعادة اسم نادي المقاولون لسابق عهده. نحتاج إلى تدعيم الفريق في وسط الملعب وخط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم "الأهلي يملك لاعبين واعدين وينتظرهم مستقبل كبير، وكان من الطبيعي مصافحتهم وتبادل الحديث معهم عقب المباراة، لأني أعتبرهم أبنائي وهذا ما تعودنا عليه في النادي الأهلي".

وتغلب المقاولون العرب على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولعب الأهلي بتشكيل من الشباب والناشئين مع غياب لاعبي الفريق الأول.

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من مصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وجواكيم أوجيرا في الدقيقة 41.

بينما في الشوط الثاني اختتم كالو أونيمايتشي التسجيل في الدقيقة 65.

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع ومن خوض 3 مباريات فقط.

بينما الأهلي تجمد رصيد عند 3 نقاط في المركز السادس ومن خوض 4 مباريات.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

الأهلي المقاولون العرب كأس العاصمة
نرشح لكم
موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه النهائي مع حامد حمدان
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق ساعة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520272/سامي-قمصان-الفوز-على-الأهلي-بثلاثية-يمنحنا-الثقة-وهذا-هدفنا-الأكبر