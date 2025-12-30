أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم

يرى سامي الطرابلسي مدرب تونس أن منتخب بلاده حقق الأهم بالتأهل لدور الـ16 من كأس إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس لدور الـ 16 كوصيف للمجموعة الخامسة خلف نيجيريا.

وقال سامي الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "البطولات الإفريقية لها حسابات خاصة، والمنتخب التونسي ودع مبكرا خلال النسخ السابقة، لذلك كان هدفنا الأول هو التأهل للدور التالي".

وأضاف "نتائجنا ليست خارقة للعادة، والأداء خلال المباريات الثلاث لم يكن الأفضل، لكن كما ذكرت الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل".

وحسم منتخب تونس تأهله إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد التعادل مع تنزانيا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقاد التعادل منتخبي تونس وتنزانيا إلى دور الـ16، وأطاح في التوقيت ذاته بمنتخب أنجولا من البطولة.

وأنهى منتخب تونس المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

كذلك تأهل منتخب تنزانيا للدور الثاني من المركز الثالث بعدما حصد نقطته الثانية.

وتأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث، متفوقا على منتخب أنجولا الذي كان في مجموعة مصر، بفارق الأهداف فقط.

ويمتلك أيضا منتخب أنجولا نقطتين، لكن فارق الأهداف لصالح تنزانيا الذي تأهل لدور الـ16.

وبذلك يلعب منتخب تونس ضد مالي في دور الـ16، ويصطدم منتخب تنزانيا بالمغرب مستضيف البطولة.