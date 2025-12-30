مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف

كشف مصدر من نادي الزمالك عن كواليس استقالة أحمد عبد الرؤوف من منصبه كمدير فني للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "استقالة عبد الرؤوف كانت متوقعة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي الأخير ضد بلدية المحلة".

وأضاف "عبد الرؤوف لم يتحمل الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك، والبديل سيكون مدرب مصري".

أخبار متعلقة:
أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات.. وتصعيد عمار ياسر بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول

وأكمل "لا يوجد مجال للتعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الظروف المالية التي يشهدها النادي في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "ننتظر إتمام المفاوضات مع المدرب المصري للإعلان عنه بشكل رسمي".

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك رحيله عن قيادة الفريق.

وكان عبد الرؤوف قد تولى قيادة الزمالك في بداية نوفمبر الماضي.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.

الدوري المصري الزمالك أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه النهائي مع حامد حمدان خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير المصري اليوم: سجن رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب 2 دقيقة | أمم إفريقيا
ثلاثية لا تكفي 12 دقيقة | أمم إفريقيا
تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 15 دقيقة | أمم إفريقيا
لا جازيتا: نونيز وماتيتا ضمن حسابات ميلان لتعويض نكونكو 18 دقيقة | سعودي في الجول
الهروب من الطريق الصعب 18 دقيقة | أمم إفريقيا
التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي 49 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين 55 دقيقة | أمم إفريقيا
موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520269/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-استقالة-عبد-الرؤوف-متوقعة-والبديل-مصري