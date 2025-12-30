مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري

كشف مصدر من نادي الزمالك عن كواليس استقالة أحمد عبد الرؤوف من منصبه كمدير فني للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "استقالة عبد الرؤوف كانت متوقعة بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي الأخير ضد بلدية المحلة".

وأضاف "عبد الرؤوف لم يتحمل الضغوط والظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك، والبديل سيكون مدرب مصري".

وأكمل "لا يوجد مجال للتعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الظروف المالية التي يشهدها النادي في الوقت الحالي".

وأتم تصريحاته "ننتظر إتمام المفاوضات مع المدرب المصري للإعلان عنه بشكل رسمي".

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك رحيله عن قيادة الفريق.

وكان عبد الرؤوف قد تولى قيادة الزمالك في بداية نوفمبر الماضي.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.