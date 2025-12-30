انتهت أمم إفريقيا - بنين (0)-(3) السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنين أمام السنغال في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

وينتظر المنتخب المصري صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما حل الفراعنة في صدارة المجموعة الثانية.

المنتخب السنغالي يحتل صدارة المجموعة بـ4 نقاط بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية صاحبة نفس الرصيد.

أما منتخب بنين فيحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما ودع منتخب بوتسوانا البطولة بعدما خسر أول مباراتين.

ويلتقي في نفس التوقيت منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منافسه بوتسوانا.

نهاية المباراة بفوز السنغال 3-0.

ق 97: جوووول شريف ندياي يسجل الهدف الثالث للسنغال من ضربة جزاء.

ق 90+5: ضربة جزاء لصالح السنغال

ق 87: ميندي يتألق أمام مهاجم بنين ويتصدى لانفراد تام بالمرمى.

ق 81: تبديل للسنغال بنزول باثي سيس بدلا من بابا سار.

ق 74: تسديدة قوية من جونيور أولايتان تصدى لها ميندي ليحولها إلى ركنية.

ق 71: بطاقة حمراء لـ كاليدو كوليبالي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 69: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كوليبالي

ق 67: بطاقة صفراء لـ كاليدو كوليبالي لتدخله القوي ضد أيجون توسين

ق 62: جووووول الثاني للسنغال عن طريق حبيب ديالو بعد تمريرة من ساديو ماني.

ق 48: تسديدة من حبيب ديارا مرت بجوار قائم بنين بقليل.

تبديلان للسنغال بنزول حبيب ديارا بدلا من لامين كامارا، وإبراهيم مباي بدلا من إليمان نداي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال 1-0

ق 45+4: ستيف مونييه مهاجم بنين يسدد كرة قوية تصدى لها ميندي ليمنع فرصة التعادل.

ق 45: كرة عرضية من الجانب الأيسر لماليك ضيوف يتابعها حبيب ديالو ولكن مرت بجوار قائم بنين.

ق 38: جوووول أول للسنغال عن طريق عبدلاي سيك مدافع أسود التيرانجا برأسية قوية في شباك بنين.

ق 32: بطاقة صفراء لـ لامين كامارا بعد تدخل قوي على قدم أتدجيكو سامادو.

ق 23: تسديدة صاروخية من تيجاني محمد مدافع بنين مرت أعلى العارضة.

ق 20: بطاقة صفراء لـ دوكو دودو بعد تدخل قوي ضد لامين كامارا

ق 17: انطلاقة على الجانب الأيسر لـ جونيور أولايتان لاعب بنين ليرسل كرة عرضية مرت دون متابعة إلى ضربة مرمى.

ق 15: إصابة لامين كامارا لاعب السنغال بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

ق 7: توقف المباراة لاحتمالية ضربة جزاء بعد عرقلة حبيب ديالو مهاجم السنغال داخل منطقة جزاء بنين.

بداية المباراة