انتهت أمم إفريقيا - بنين (0)-(3) السنغال

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنين أمام السنغال في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - آخرهم تونس وتنزانيا.. اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 3 حراس لا يكفون حنبعل: ارتكبنا أخطاء كثيرة.. وهذا سبب احتفاظي بالكرة قبل ركلة الجزاء

وينتظر المنتخب المصري صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما حل الفراعنة في صدارة المجموعة الثانية.

المنتخب السنغالي يحتل صدارة المجموعة بـ4 نقاط بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية صاحبة نفس الرصيد.

أما منتخب بنين فيحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما ودع منتخب بوتسوانا البطولة بعدما خسر أول مباراتين.

ويلتقي في نفس التوقيت منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منافسه بوتسوانا.

----------------

نهاية المباراة بفوز السنغال 3-0.

ق 97: جوووول شريف ندياي يسجل الهدف الثالث للسنغال من ضربة جزاء.

ق 90+5: ضربة جزاء لصالح السنغال

ق 87: ميندي يتألق أمام مهاجم بنين ويتصدى لانفراد تام بالمرمى.

ق 81: تبديل للسنغال بنزول باثي سيس بدلا من بابا سار.

ق 74: تسديدة قوية من جونيور أولايتان تصدى لها ميندي ليحولها إلى ركنية.

ق 71: بطاقة حمراء لـ كاليدو كوليبالي بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 69: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية بطاقة حمراء لـ كوليبالي

ق 67: بطاقة صفراء لـ كاليدو كوليبالي لتدخله القوي ضد أيجون توسين

ق 62: جووووول الثاني للسنغال عن طريق حبيب ديالو بعد تمريرة من ساديو ماني.

ق 48: تسديدة من حبيب ديارا مرت بجوار قائم بنين بقليل.

تبديلان للسنغال بنزول حبيب ديارا بدلا من لامين كامارا، وإبراهيم مباي بدلا من إليمان نداي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال 1-0

ق 45+4: ستيف مونييه مهاجم بنين يسدد كرة قوية تصدى لها ميندي ليمنع فرصة التعادل.

ق 45: كرة عرضية من الجانب الأيسر لماليك ضيوف يتابعها حبيب ديالو ولكن مرت بجوار قائم بنين.

ق 38: جوووول أول للسنغال عن طريق عبدلاي سيك مدافع أسود التيرانجا برأسية قوية في شباك بنين.

ق 32: بطاقة صفراء لـ لامين كامارا بعد تدخل قوي على قدم أتدجيكو سامادو.

ق 23: تسديدة صاروخية من تيجاني محمد مدافع بنين مرت أعلى العارضة.

ق 20: بطاقة صفراء لـ دوكو دودو بعد تدخل قوي ضد لامين كامارا

ق 17: انطلاقة على الجانب الأيسر لـ جونيور أولايتان لاعب بنين ليرسل كرة عرضية مرت دون متابعة إلى ضربة مرمى.

ق 15: إصابة لامين كامارا لاعب السنغال بعد كرة مشتركة مع لاعب بنين.

ق 7: توقف المباراة لاحتمالية ضربة جزاء بعد عرقلة حبيب ديالو مهاجم السنغال داخل منطقة جزاء بنين.

بداية المباراة

السنغال بنين كأس الأمم الإفريقية منافس مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ثلاثية لا تكفي تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة الهروب من الطريق الصعب أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم انتهت أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق 55 دقيقة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520267/انتهت-أمم-إفريقيا-بنين-0-3-السنغال