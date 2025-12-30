حنبعل: ارتكبنا أخطاء كثيرة.. وهذا سبب احتفاظي بالكرة قبل ركلة الجزاء

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

تونس - نيجيريا - حنبعل المجبري

اعترف حنبعل المجبري لاعب المنتخب التونسي، بارتكاب فريقه الكثير من الأخطاء.

وتعادل المنتخب التونسي أمام نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا أمم إفريقيا - مدرب تونس: لست نادما على اللعب بـ بن رمضان في هذا المركز أمام نيجيريا أمم إفريقيا - إريك شيلي: كنا الأفضل أمام تونس لمدة 75 دقيقة فاستحقينا نقاط المباراة

وتأهلت تونس إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة بعدما جمع نسور قرطاج 4 نقاط.

وقال المجبري في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس: "كنا نود الفوز، وسنعمل الآن على النواحي الإيجابية والسلبية ونستعد للمباراة المقبلة ونتمنى أن تسير الأمر بشكل جيد".

ويلتقي منتخب تونس أمام مالي في دور الـ16 يوم السبت 3 يناير.

وأكمل لاعب بيرنلي "الأهم هو التأهل، حاولنا الاحتفاظ بالكرة لنعزز ثقتنا".

وأضاف "ارتكبنا أخطاء كثيرة، ولولاها لنجحنا في الفوز".

وأتم "أقف محتفظا بالكرة قبل تنفيذ ركلة الجزاء، ليركز من سيسدد الكرة، ولكن أنا أيضا مستعد لتنفيذ الركلة".

وسجل المنتخب التونسي هدف التقدم من ركلة جزاء عن طريق إسماعيل الغربي في الدقيقة 43، فيما أدرك فيصل سالوم هدف التعادل لتنزانيا في الدقيقة 48.

حنبعل المجبري تونس كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم مباشر أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(4) الكونغو الديمقراطية.. جوووول ماييلي مباشر أمم إفريقيا - بنين (0)-(2) السنغال.. جووووول الثاني أمم إفريقيا - آخرهم تونس وتنزانيا.. اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 3 حراس لا يكفون تشكيل أمم إفريقيا - 5 تبديلات في تشكيل السنغال.. ولاعب سموحة يقود بنين أمم إفريقيا - تحديد أول مواجهتين في ثمن النهائي معا ضد أنجولا
أخر الأخبار
موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني 37 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) أستون فيلا.. انطلاق المباراة 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم ساعة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري ساعة | الدوري المصري
مباشر أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(4) الكونغو الديمقراطية.. جوووول ماييلي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520265/حنبعل-ارتكبنا-أخطاء-كثيرة-وهذا-سبب-احتفاظي-بالكرة-قبل-ركلة-الجزاء