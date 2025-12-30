حنبعل: ارتكبنا أخطاء كثيرة.. وهذا سبب احتفاظي بالكرة قبل ركلة الجزاء

اعترف حنبعل المجبري لاعب المنتخب التونسي، بارتكاب فريقه الكثير من الأخطاء.

وتعادل المنتخب التونسي أمام نظيره تنزانيا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وتأهلت تونس إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة بعدما جمع نسور قرطاج 4 نقاط.

وقال المجبري في تصريحات عقب المباراة لقناة بي ان سبورتس: "كنا نود الفوز، وسنعمل الآن على النواحي الإيجابية والسلبية ونستعد للمباراة المقبلة ونتمنى أن تسير الأمر بشكل جيد".

ويلتقي منتخب تونس أمام مالي في دور الـ16 يوم السبت 3 يناير.

وأكمل لاعب بيرنلي "الأهم هو التأهل، حاولنا الاحتفاظ بالكرة لنعزز ثقتنا".

وأضاف "ارتكبنا أخطاء كثيرة، ولولاها لنجحنا في الفوز".

وأتم "أقف محتفظا بالكرة قبل تنفيذ ركلة الجزاء، ليركز من سيسدد الكرة، ولكن أنا أيضا مستعد لتنفيذ الركلة".

وسجل المنتخب التونسي هدف التقدم من ركلة جزاء عن طريق إسماعيل الغربي في الدقيقة 43، فيما أدرك فيصل سالوم هدف التعادل لتنزانيا في الدقيقة 48.