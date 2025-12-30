3 حراس لا يكفون

تناوب 3 حراس على حراسة مرمى منتخب أوغندا أمام نيجيريا لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

وفازت نيجيريا على أوغندا 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

أوغندا بدأت المباراة بالحارس المخضرم دينيس أونيانجو لكنه تعرض للإصابة وغادر الملعب.

ودفع بول بولت مدرب أوغندا بالحارس البديل جمال سالم بدلا من أونيانجو.

جمال سالم تعرض للبطاقة الحمراء، واضطر بولت لسحب الحسن بابا لاعب الوسط والدفع بالحارس الثالث أليونزي.

منتخب نيجيريا حقق الانتصار الثالث في دور المجموعات ليصبح أول فريق يحقق العلامة الكاملة بدور المجموعات.

الفوز رفع رصيد منتخب نيجيريا إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة لينتظر ثالث المجموعة السادسة في ثمن النهائي.

بينما توقف رصيد منتخب أوغندا عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة.

وصف المباراة

بدأ منتخب نيجيريا المباراة بضغط هجومي على مرمى أوغندا بهدف التسجيل مبكرا.

وأضاع فيكتور أوسيمين فرصة التسجيل بعد تسديدة صاروخية تصدى لها دينيس أونيانجو.

وفي الدقيقة 29 نجح بول أوناتشو في تسجيل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا.

وغادر أونيانجو ملعب المباراة بعدما تعرض للإصابة وحل جمال سالم الحارس البديل بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني كثف منتخب نيجيريا هجومه على مرمى أوغندا بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

وبعد انفراد بالمرمى سدد أوسيمين كرة قوية لكن جمال سالم لم يجد سوى مسك الكرة باليد وهو خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة في وجه جمال سالم حارس أوغندا ليضطر المدرب بولت لسحب الحسن بابا لاعب وسط أوغندا والدفع بالحارس الثالث أليونزي في الدقيقة 56.

ونجح رافاييل أونيديكا في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا بعد جملة منظمة في الدقيقة 63.

وعاد رافاييل أونيديكا ليسجل الهدف الثالث لمنتخب نيجيريا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وقلص روجرز ماتو النتيجة وسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب أوغندا بعد انطلاقة رائعة في الدقيقة 75.