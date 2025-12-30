تشكيل أمم إفريقيا - 5 تبديلات في تشكيل السنغال.. ولاعب سموحة يقود بنين

أعلن كل من بابي ثياو مدرب السنغال والألماني جيرنوت روهر مدرب بنين تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية.

وأجرى المنتخب السنغال 5 تبديلات في التشكيل عن المباراتين السابقتين.

أبقى ثياو إسماعيلا سار نجم كريستال بالاس، ونيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونيخ الألماني على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى موسى نياكاتي - إسماعيل جاكوبس - بابي جاي.

وأتى تشكيل السنغال على النحو التالي:

الحارس: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبين دياتا - كاليدو كوليبالي - عبدولاي سيك - الحاج ماليك ضيوف

الوسط: إدريسا جانا جاي - لامين كامارا

أمامهما: بابا ماتار سار - إليمان نداي - ساديو ماني.

الهجوم: حبيب ديالو

أما منتخب بنين يقوده أتدجيكو سامادو لاعب سموحة الحالي، ودوكو دودو لاعب سموحة السابق وليكسيوش البرتغالي.

وأتى تشكيل بنين كالتالي:

الحارس: دانجينو مارسيل

الدفاع: يوهان روتشي - تيجاني محمد - أوليفير فيردون - تاميمو أورو

الوسط: حساني إيموراني أتدجيكو سامادو - دوكو دودو

الهجوم: جونيور أولايتان - أيجون توسين - ستيف مونييه.

وينتظر المنتخب المصري صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما حل الفراعنة في صدارة المجموعة الثانية.

المنتخب السنغالي يحتل صدارة المجموعة بـ4 نقاط بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية صاحبة نفس الرصيد.

أما منتخب بنين فيحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما ودع منتخب بوتسوانا البطولة بعدما خسر أول مباراتين.

ويلتقي في نفس توقيت مباراة السنغال وبنين، منتخب الكونغو الديمقراطية أمام منافسه بوتسوانا.

