أمم إفريقيا - تحديد أول مواجهتين في ثمن النهائي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 20:06

كتب : محمد سمير

أيوب الكعبي - المغرب - جزر القمر

اختتمت منافسات المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

وتأكد تأهل أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بعد تفوق منتخب تنزانيا على كل من أنجولا وجزر القمر بفارق الأهداف.

وتحددت أول مواجهتين في ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا بينهما منتخبا المغرب وتونس.

إذ يواجه منتخب المغرب فريق تنزانيا في ثمن النهائي مساء الأحد 4 يناير المقبل.

بينما يلعب منتخب تونس أمام مالي في ثمن النهائي يوم السبت 3 يناير.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

3 يناير - أول المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة الخامسة

3 يناير - مالي × تونس - 9 مساء

4 يناير - المغرب × تنزانيا - 6 مساء

4 يناير - جنوب إفريقيا × ثاني المجموعة السادسة - 9 مساء

5 يناير - مصر × ثالث المجموعة الرابعة - 6 مساء

5 يناير - نيجيريا × ثالث المجموعة السادسة - 9 مساء

6 يناير - الجزائر × ثاني المجموعة الرابعة - 6 مساء

6 يناير - أول المجموعة السادسة × ثاني المجموعة الخامسة - 9 مساء

أمم إفريقيا تونس المغرب ثمن النهائي
