معا ضد أنجولا

حسم منتخب تونس تأهله إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد التعادل مع تنزانيا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقاد التعادل منتخبي تونس وتنزانيا إلى دور الـ16، وأطاح في التوقيت ذاته بمنتخب أنجولا من البطولة.

وأنهى منتخب تونس المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

كذلك تأهل منتخب تنزانيا للدور الثاني من المركز الثالث بعدما حصد نقطته الثانية.

وتأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث، متفوقا على منتخب أنجولا الذي كان في مجموعة مصر، بفارق الأهداف فقط.

ويمتلك أيضا منتخب أنجولا نقطتين، لكن فارق الأهداف لصالح تنزانيا الذي تأهل لدور الـ16.

وبذلك يلعب منتخب تونس ضد مالي في دور الـ16، ويصطدم منتخب تنزانيا بالمغرب مستضيف البطولة.

وصف المباراة

بدأ منتخب تونس المباراة بتهديد للمرمى وسدد إسماعيل الغربي كرة في العارضة كادت تسفر عن الهدف الأول.

وانخفض مستوى اللعب في الشوط الأول، إلى أن جاءت الدقيقة 41 بالنبأ السار لتونس بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لنسور قرطاج بعد العودة للفيديو والتأكد من وجود خطأ على مدافع تنزانيا.

وتقدم إسماعيل الغربي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم تونس في الدقيقة 43.

ولكن مع بداية الشوط الثاني نجح منتخب تنزانيا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48.

وجاء الهدف بتسديدة صاروخية من سالوم لم يستطع الحارس أيمن دحمان التصدي لها.

ودفع سامي الطرابلسي بنزول فرجاني ساسي بدلا من إلياس العاشوري لتنشيط هجوم فريقه.

واستمرت محاولات تونس لتسجيل هدف الفوز ولكن دون جدوى، وشارك أيضا محمد علي بن رمضان في الدقيقة 88.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.