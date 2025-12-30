كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

أحمد عابدين - الأهلي ضد المقاولون

يلعب الأهلي مباراته المقبلة في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) أمام فاركو.

وكان الأهلي قد خسر أمام المقاولون العرب في مباراته الأخيرة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع ومن خوض 3 مباريات فقط.

بينما الأهلي تجمد رصيد عند 3 نقاط في المركز السادس ومن خوض 4 مباريات.

كأس عاصمة مصر

يلعب الأهلي أمام فاركو في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وتقام المباراة يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ولم ينجح الأهلي سوى في تحقيق انتصار وحيد على حساب سيراميكا كليوباترا بينما خسر أمام كل من المقاولون وغزل المحلة وإنبي.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

كأس عاصمة مصر الأهلي فاركو
