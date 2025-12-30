كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي ضد المقاولون العرب

حقق المقاولون العرب انتصاره الأول في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وتغلب المقاولون العرب على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولعب الأهلي بتشكيل من الشباب والناشئين مع غياب لاعبي الفريق الأول.

وسجل أهداف المقاولون العرب كل من مصطفى جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 20، وجواكيم أوجيرا في الدقيقة 41.

بينما في الشوط الثاني اختتم كالو أونيمايتشي التسجيل في الدقيقة 65.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع ومن خوض 3 مباريات فقط.

بينما الأهلي تجمد رصيد عند 3 نقاط في المركز السادس ومن خوض 4 مباريات.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وغزل المحلة وإنبي وفاركو وطلائع الجيش والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي مع أفضل صاحبي مركز ثالث من المجموعات الثلاثة.

وفي نفس المجموعة نجح طلائع الجيش من تحقيق انتصاره الثاني في المجموعة بعد التغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بعد خوض 4 مباريات، أما غزل المحلة فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الخامس بعد خوض 3 مباريات.

ودفع يس توروب المدير الفني بتشكيل من الشباب والناشئين في غياب لاعبي الفريق الأول.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: حازم جمال.

الدفاع: إبراهيم الأسيوطي - أحمد عابدين - إياد مدحت - مهند الشامي.

الوسط: إبراهيم عادل - محمد رأفت - إبراهيم كاظم - عمر معوض - محمد عبد الله.

الهجوم: حمزة عبد الكريم

ويقترب الأهلي من توديع منافسات البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة الثالثة له في مرحلة المجموعات.

وشهدت المباراة تعرض حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الشاب واستبداله في الدقيقة 33.

وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم لاعب الفريق الشاب.

وقال أحمد جاب الله عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "حمزة عبد الكريم اشتكى من آلام في القدم والكاحل نتيجة كدمة قوية تعرض لها أمام المقاولون العرب".

وتابع جاب الله "تم استبدال حمزة عبد الكريم تجنبا لزيادة الآلام ومنع تفاقم الإصابة".

واقترب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

كأس عاصمة مصر الأهلي المقاولون العرب
