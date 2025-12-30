سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي

يفضل أرتيم دوفبيك مهاجم نادي روما الساتمرار في الدوري الإيطالي، على الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ويلعب دفبيك في صفوف روما قادما من جيرونا الإسباني.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن دوفبيك يفضل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي في حال انتقاله من صفوف روما.

وأوضحت التقارير أن دوفبيك يحظى باهتمام شديد من إيفرتون لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن المهاجم الأوكراني يرغب في الاستمرار بالدوري الإيطالي.

دوفبيك كان ضمن أولويات ميلان بداية الموسم الحالي وكان قريبا من الانتقال للروسونيري في صفقة تبادلية لكن لم يكتب لها النجاح.

ولعب دوفبيك 59 مباراة مع روما وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.