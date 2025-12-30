سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 18:33
كتب : FilGoal
يفضل أرتيم دوفبيك مهاجم نادي روما الساتمرار في الدوري الإيطالي، على الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.
أرتيم دوفبيك
النادي : روما
ويلعب دفبيك في صفوف روما قادما من جيرونا الإسباني.
وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن دوفبيك يفضل الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإيطالي في حال انتقاله من صفوف روما.
وأوضحت التقارير أن دوفبيك يحظى باهتمام شديد من إيفرتون لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
لكن المهاجم الأوكراني يرغب في الاستمرار بالدوري الإيطالي.
دوفبيك كان ضمن أولويات ميلان بداية الموسم الحالي وكان قريبا من الانتقال للروسونيري في صفقة تبادلية لكن لم يكتب لها النجاح.
ولعب دوفبيك 59 مباراة مع روما وسجل 19 هدفا وصنع 6 آخرين.
نرشح لكم
موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير سكاي: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة سيمينيو مصدر من بتروجت لـ في الجول: رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيرامديز سيجتمع مع تيديسكو مجددا؟ تقرير: فنربخشة يرسل عرضا لـ ميلان لضم نكونكو قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس