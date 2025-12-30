مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة

اقترب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

وكشف باسل طبال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة عن اقتراب حسم النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضح طبال عبر حسابه الشخصي "نادي برشلونة تقدم بالعرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم، والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس قال إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني والأهلي بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال رومانو إن حمزة عبد الكريم يحلم بالانضمام إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بين الناديين بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وأن عبد الكريم يعتبر انتقاله إلى برشلونة "حلما" لمسيرته الكروية. كما أكد رومانو وقتها أن الأهلي يعرقل إتمام الصفقة بسبب مطالباته برسوم انتقال كبيرة.