مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 18:31

كتب : أحمد الخولي

حمزة عبد الكريم - بقميص برشلونة المحتمل الانتقال له

اقترب حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر للناشئين من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

وكشف باسل طبال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة عن اقتراب حسم النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضح طبال عبر حسابه الشخصي "نادي برشلونة تقدم بالعرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم، والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس قال إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني والأهلي بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال رومانو إن حمزة عبد الكريم يحلم بالانضمام إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بين الناديين بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وأن عبد الكريم يعتبر انتقاله إلى برشلونة "حلما" لمسيرته الكروية. كما أكد رومانو وقتها أن الأهلي يعرقل إتمام الصفقة بسبب مطالباته برسوم انتقال كبيرة.

برشلونة حمزة عبد الكريم الأهلي
نرشح لكم
سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه النهائي مع حامد حمدان مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات.. وتصعيد عمار ياسر
أخر الأخبار
اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني 9 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) أستون فيلا.. انطلاق المباراة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سامي قمصان: الفوز على الأهلي بثلاثية يمنحنا الثقة.. وهذا هدفنا الأكبر 44 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم 57 دقيقة | أمم إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري ساعة | الدوري المصري
استراحة أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(2) الكونغو الديمقراطية.. نهاية الشوط الأول ساعة | أمم إفريقيا
استراحة أمم إفريقيا - بنين (0)-(1) السنغال ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520255/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-المفاوضات-مع-برشلونة-بشأن-حمزة-عبد-الكريم-في-مرحلة-متقدمة