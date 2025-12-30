بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

اقترب حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة   ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

وكشف باسل طبال مراسل بي إن سبورتس في برشلونة عن اقتراب حسم النادي الكتالوني للصفقة.

وأوضح طبال عبر حسابه الشخصي "نادي برشلونة تقدم بالعرض الأخير للنادي الأهلي لضم حمزة عبد الكريم، والأمور اقتربت من الحسم هذه المرة".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس قال إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني والأهلي بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لا تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال رومانو إن حمزة عبد الكريم يحلم بالانضمام إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بين الناديين بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وأن عبد الكريم يعتبر انتقاله إلى برشلونة "حلما" لمسيرته الكروية. كما أكد رومانو وقتها أن الأهلي يعرقل إتمام الصفقة بسبب مطالباته برسوم انتقال كبيرة.

برشلونة الأهلي حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير سكاي: مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة سيمينيو مصدر من بتروجت لـ في الجول: رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيرامديز سيجتمع مع تيديسكو مجددا؟ تقرير: فنربخشة يرسل عرضا لـ ميلان لضم نكونكو قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل
أخر الأخبار
كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو 2 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك 9 دقيقة | الدوري المصري
كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية 19 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي 49 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة 51 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون 52 دقيقة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520253/بي-إن-سبورتس-برشلونة-يقترب-من-ضم-حمزة-عبد-الكريم-بعد-تقديم-العرض-الأخير