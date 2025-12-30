انتهت أمم إفريقيا – تونس (1)-(1) تنزانيا.. تعادل يؤهل المنتخبين

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

منتخب تونس ضد تنزانيا - إسماعيل الغربي

نهاية المباراة بالتعادل

ق 88: نزول بن رمضان

ق 50: نزول ساسي بدلا من إلياس العاشوري

ق 48: جووووول سالوم يسجل هدف التعادل لـ تنزانيا

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووووول إسماعيل الغربي

ق 41: ركلة جزاااااء لتونس

ق 14: تسديدة في العارضة من إسماعيل الغربي

انطلاق المباراة

تونس تنزانيا كأس الأمم الإفريقية
