انتهت أمم إفريقيا – تونس (1)-(1) تنزانيا.. تعادل يؤهل المنتخبين
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد تونس في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 88: نزول بن رمضان
ق 50: نزول ساسي بدلا من إلياس العاشوري
ق 48: جووووول سالوم يسجل هدف التعادل لـ تنزانيا
نهاية الشوط الأول
ق 43: جوووووول إسماعيل الغربي
ق 41: ركلة جزاااااء لتونس
ق 14: تسديدة في العارضة من إسماعيل الغربي
انطلاق المباراة
