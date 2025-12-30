مباشر أمم إفريقيا – تونس (1)-(1) تنزانيا.. نزول فرجاني ساسي

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

منتخب تونس ضد تنزانيا - إسماعيل الغربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد تونس في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين

ق 50: نزول ساسي بدلا من إلياس العاشوري

ق 48: جووووول سالوم يسجل هدف التعادل لـ تنزانيا

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووووول إسماعيل الغربي

ق 41: ركلة جزاااااء لتونس

ق 14: تسديدة في العارضة من إسماعيل الغربي

انطلاق المباراة

تونس تنزانيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (3)-(1) أوغندا.. جووول تقليص الفارق تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا وزارة الرياضة: ننسق لسفر الجماهير لدعم المنتخب في المغرب.. وجاهزون لاستضافة نسخة 2028 تشكيل أمم إفريقيا - تونيكتي وغربي أساسيان مع تونس.. وساماتا يقود هجوم تنزانيا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: سأستغل لقاء غينيا الاستوائية لتجربة بعض اللاعبين أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار
أخر الأخبار
كأس العاصمة - موعد مباراة الأهلي ضد فاركو 26 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد عبد الرؤوف يعلن رحيله عن قيادة الزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
كأس العاصمة - المقاولون يهزم شباب الأهلي بثلاثية 43 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مهاجم روما يفضل البقاء في إيطاليا على الدوري الإنجليزي ساعة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم في مرحلة متقدمة ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون ساعة | الدوري المصري
بي إن سبورتس: برشلونة يقترب من ضم حمزة عبد الكريم بعد تقديم العرض الأخير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520252/استراحة-أمم-إفريقيا-تونس-1-0-تنزانيا-نهاية-الشوط-الأول