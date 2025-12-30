مباشر أمم إفريقيا – تونس (1)-(1) تنزانيا.. نزول فرجاني ساسي
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تنزانيا ضد تونس في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
ق 50: نزول ساسي بدلا من إلياس العاشوري
ق 48: جووووول سالوم يسجل هدف التعادل لـ تنزانيا
نهاية الشوط الأول
ق 43: جوووووول إسماعيل الغربي
ق 41: ركلة جزاااااء لتونس
ق 14: تسديدة في العارضة من إسماعيل الغربي
انطلاق المباراة
