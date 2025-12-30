انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (3)-(1) أوغندا.. العلامة الكاملة

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

بول أوناتشو - نيجيريا ضد أوغندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا وأوغندا ضمن منافسات كاس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أوغندا ضمن ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

لمتابعة مباراة نيجيريا ضد أوغندا دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السودان: علينا القتال حتى لو واجهنا البرازيل أو الأرجنتين أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا – ديشامب: مصر من المرشحين للتتويج بالبطولة.. ولم لا التدريب في السعودية

نهاية المباراة

ق76 ماتو يسجل الهدف الأول لمنتخب أوغندا ويقلص الفارق

ق66 رافاييل أونيديكا يسجل الهدف الثالث لمنتخب نيجيريا بعد هجمة منظمة

ق62 رافاييل أونيديكا يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا بعد هجمة منظمة

نهاية الشوط الأول

ق29 هجمة منظمة من لاعبي نيجيريا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيسايو باشيرو بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو بتسديدة سكنت الشباك.

ق2 تسديدة قوية من أوسيمين وتصدي رائع من أونيانجو حارس أوغندا

انطلاق المباراة

كأس الأمم الإفريقية منتخب نيجيريا منتخب أوغندا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ثلاثية لا تكفي تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة الهروب من الطريق الصعب أمم إفريقيا - حدث تاريخي.. تنزانيا تتأهل لثمن النهائي بنقطتين أمم إفريقيا - مدرب تونس: النتائج لم تكن خارقة.. لكننا حققنا الأهم انتهت أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة ساعة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق ساعة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520251/انتهت-في-أمم-إفريقيا-نيجيريا-3-1-أوغندا-العلامة-الكاملة