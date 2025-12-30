انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (3)-(1) أوغندا.. العلامة الكاملة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا وأوغندا ضمن منافسات كاس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أوغندا ضمن ختام دور المجموعات ببطولة إفريقيا.

نهاية المباراة

ق76 ماتو يسجل الهدف الأول لمنتخب أوغندا ويقلص الفارق

ق66 رافاييل أونيديكا يسجل الهدف الثالث لمنتخب نيجيريا بعد هجمة منظمة

ق62 رافاييل أونيديكا يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا بعد هجمة منظمة

نهاية الشوط الأول

ق29 هجمة منظمة من لاعبي نيجيريا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيسايو باشيرو بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بول أونواتشو بتسديدة سكنت الشباك.

ق2 تسديدة قوية من أوسيمين وتصدي رائع من أونيانجو حارس أوغندا

انطلاق المباراة