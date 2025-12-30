تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:42
كتب : FilGoal
يقود فيكتور أوسيمين هجوم منتخب نيجيريا في مواجهة أوغندا بكأس أمم إفريقيا.
ويلعب منتخب نيجيريا ضد أوغندا ضمن ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.
وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:
حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو
خط الدفاع: برونو أونيمياتشي– إيجوه أوجبو – كالفين باسي – ريان أليبيوسو
خط الوسط: صامويل شوكويزي – رافاييل أونيديكا – ديلي باشيرو
خط الهجوم: موسيس سيمون – فيكتور أوسيمين – بول أونواتشو.
