تشكيل أمم إفريقيا - أوسيمين يقود هجوم نيجيريا.. وموتيابا أساسي مع أوغندا

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

نيجيريا ضد تونس - فيكتور أوسيمين

يقود فيكتور أوسيمين هجوم منتخب نيجيريا في مواجهة أوغندا بكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أوغندا ضمن ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع: برونو أونيمياتشي– إيجوه أوجبو – كالفين باسي – ريان أليبيوسو

خط الوسط: صامويل شوكويزي – رافاييل أونيديكا – ديلي باشيرو

خط الهجوم: موسيس سيمون – فيكتور أوسيمين – بول أونواتشو.

